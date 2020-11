Mann klaut Ausrüstung aus Rettungswagen

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Enkenbach-Alsenborn Auf Ausrüstung in einem Rettungswagen hat es ein Dieb im pfälzischen Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) abgesehen. Nachdem die Sanitäter in der Nacht zum Sonntag für einen Einsatz das Fahrzeug verlassen hatten, machte sich ein 19-Jähriger daran zu schaffen, wie die Polizei am Montag in Kaiserslautern mitteilte.

