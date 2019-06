Mann kentert mit Sportboot und geht über Bord

Assmannshausen/Bingen Ein Sportbootfahrer ist mit seinem Boot auf dem Rhein bei Assmannshausen gekentert. Wie die Wasserschutzpolizei in Bingen am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagmittag außerhalb der Fahrrinne unterwegs und dabei über einen leicht überspülten Damm, eine sogenannte Buhne, gefahren.

