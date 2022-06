Polizei : Mann in Wald bei Koblenz überfallen - Suche nach Täter läuft

Koblenz Nach dem Überfall auf einen 71-jährigen Autofahrer in Koblenz läuft die Suche nach dem Täter. Bisher seien keine weiteren Hinweise von Zeugen eingegangen, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit.

Der 71-Jährige war am Dienstagmorgen in einem Waldstück überfallen und in seinem Auto entführt worden. Er sei mit seinem Geländewagen auf einem asphaltierten Waldweg unterwegs gewesen. Weil ein querliegender Ast den Weg versperrt habe, sei der Mann aus seinem Auto ausgestiegen. Der unbekannte Täter hat demnach den 71-Jährigen unmittelbar angriffen, gefesselt und in den Kofferraum seines Wagens gesperrt.