Festnahme Mann in Trier lebensbedrohlich mit Messer verletzt

Ein Mann ist in Trier mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Polizisten fanden den 48-Jährigen in seiner Wohnung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Tatverdächtigen nahmen sie demnach noch in dem Mehrfamilienhaus vorläufig fest. Der 30-Jährige befinde sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Der Verletzte wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.