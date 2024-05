Kriminalität Mann in Pirmasens mit Teppichmesser verletzt

Ein Unbekannter hat in Pirmasens einen 36-Jährigen mit einem Cuttermesser am Bein verletzt. Eine Gruppe von Männern soll sich zuvor am Montag in einen Streit des 36-Jährigen und dessen 33-jähriger Partnerin eingemischt haben, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer stach dem Opfer daraufhin in den Oberschenkel und feuerte einen Schuss aus einer Schreckschusspistole ab. Die Polizei traf das Paar daraufhin in seiner Wohnung an.