Mann in Mosel bei Wasserbillig ertrunken

Die Aufschrift „Rettungsdienst“ ist auf einem Einsatzwagen zu lesen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Wasserbillig Ein Mann ist nach einem Sprung in die Mosel bei Wasserbillig in Luxemburg ums Leben gekommen. Der 36-Jährige sei am Sonntagabend leblos aus dem Wasser geborgen worden, teilte die Polizei in Luxemburg am Montag mit.

Von dpa

Zeugen hatten demnach gesehen, wie der Mann ins Wasser gesprungen war und kurz danach in der Mosel trieb. Alarmierte Rettungskräfte konnte dessen Leben nicht mehr retten. Ermittlungen sollen nun die genauen Umstände des Todes klären, hieß es in einer Mitteilung.