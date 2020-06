Mann in Ludwigshafen mit Messer angegriffen und verletzt

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Ein 29-Jähriger ist in Ludwigshafen von einem Mann mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Der Tatverdächtige sei flüchtig, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Vor dem Angriff am Sonntagabend seien der 29-Jährige und der Tatverdächtige in Streit geraten.

