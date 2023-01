Eifelkreis Bitburg-Prüm : Mann in Hersdorf getötet: Sonderkommission ermittelt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Trier Ein 56-Jähriger ist in Hersdorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte seine Leiche am Montag in seinem Haus gefunden. Die Spurenlage deute auf ein Tötungsdelikt hin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil der Mann nicht zur Arbeit erschienen war. Jetzt ermittelt eine Sonderkommission der Trierer Kripo.

Ein letztes Lebenszeichen des Getöteten hatte es laut Polizei am Samstagnachmittag gegeben. In der Nacht zum Sonntag beobachteten Zeugen zwei Männer vor dem Haus des 56-Jährigen, wie die Polizei weiter mitteilte. Einer der Männer soll eine weiße Mund-Nasen-Maske getragen haben, der andere habe einen dunklen Vollbart gehabt. Die Sonderkommission bittet weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:230117-99-251209/2

(dpa)