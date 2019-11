Mann in Frankenthal erstochen: Tatverdächtiger in Haft

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Frankenthal Er war erst 18 Jahre alt, als sein Leben ein jähes Ende nahm. Die Obduktion ergab eine Stichverletzung am Hals. Ein Verdächtiger ist in Untersuchungshaft.

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zum Montag in Frankenthal erstochen worden. Der junge Mann wurde eine halbe Stunde vor Mitternacht schwerverletzt auf der Straße gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auf dem Weg zum Krankenhaus starb er. Die Staatsanwaltschaft geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus. Die Obduktion ergab als Todesursache eine Stichverletzung am Hals.