Ermittlungen Mann in der Pfalz nach Schüssen gestorben

Ein 37-Jähriger ist in der Gemeinde Ranschbach (Landkreis Südliche Weinstraße) mit einer Schusswaffe schwer verletzt worden und wenig später gestorben. Der Tatverdächtige floh am Montag zunächst zu Fuß, ehe er in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen wurde, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der 27-Jährige keinen Widerstand geleistet.