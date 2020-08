Mann im Saarbach tot aufgefunden

Saarbrücken In einem Nebenfluss der Saar ist am Donnerstag ein 76-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Der Bewohner von Saarbrücken sei am Mittag bei Fechingen im Saarbach gefunden worden, einem Nebenfluss der Saar, sagte ein Polizeisprecher.

