Mann im Pech: Erst wird sein Auto angefahren, dann er selbst

Adenau Er wollte nach einem Auffahrunfall den Verkehr regeln - und hatte doppeltes Pech: Ein 48-Jähriger war am frühen Montagabend innerhalb weniger Minuten an gleich zwei Verkehrsunfällen beteiligt - beide Male als Geschädigter.

Als er in dunkler Kleidung auf dem beleuchteten Fußgängerüberweg stehend mit ausgestrecktem Arm einem nahenden Auto Anhaltezeichen gab, erkannte die Fahrerin mutmaßlich wegen schwieriger Lichtverhältnisse die Situation nicht. Sie fuhr den Mann an. Der 48-Jährige erlitt multiple Prellungen, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.