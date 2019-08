Mann im Kurpark mit Waffen attackiert: Schwere Verletzungen

Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/Archivbild.

Bad Ems Ein 43-Jähriger hat im Kurpark in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) einen Mann mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe attackiert und dabei schwer verletzt. Der 35-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Staatsanwaltschaft in Koblenz am Freitag mit.

