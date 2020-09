Mann hebt Kanaldeckel aus und legt sie auf die Straße

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Trier Kurios, aber vor allem gefährlich: Ein Mann soll in Trier mehrere Kanaldeckel ausgehoben und auf die Straße gelegt haben. Während die Polizei in der Nacht auf Montag die entsprechende Stelle auf der Bundesstraße 49 sichern wollte, überfuhr ein Lastwagen einen der Deckel, wie die Beamten am frühen Morgen mitteilten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa