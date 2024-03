Verkehr Mann flüchtet nach Unfall schwer verletzt zu Fuß

Vohenstrauß/Alzey · Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz ist der Fahrer eines in Rheinland-Pfalz gestohlenen Autos schwer verletzt zu Fuß geflüchtet. Der 62-Jährige sei am Dienstag bei Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und erst gegen einen Lastwagen und dann gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer habe sich schwer verletzt aus dem Auto befreien können und sei zu Fuß von der Fahrbahn geflüchtet. Rund 200 Meter vom Unfallort entfernt sei er wegen seiner Verletzungen zusammengebrochen. Der Mann wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei für ihn Untersuchungshaft angeordnet worden, teilte die Polizei mit. Die Kripo Weiden ermittelte wegen des in Alzey gestohlenen Wagens. Die Ermittler vermuteten, dass das Auto ins Ausland gebracht werden sollte, als der Unfall geschah. © dpa-infocom, dpa:240305-99-226142/3

