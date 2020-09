Mann feuert mit Luftpistole auf Gäste von Shisha-Bar

Landau Mit einer Luftpistole hat ein 22-Jähriger aus seinem Fenster heraus auf Gäste einer Shisha-Bar in Landau geschossen. Außerdem habe er diese beleidigt und bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Samstagabend nach den ersten Erkenntnissen niemand.

Zum möglichen Motiv sagte ein Polizeisprecher, man gehe davon aus, dass sich der Schütze über die Lautstärke der Gäste geärgert habe.