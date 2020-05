Mann fällt von Leiter und verletzt sich schwer

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Dörrenbach Ein 52-jähriger Mann ist in Dörrenbach (Landkreis Südliche Weinstraße) aus fünf Metern Höhe von einer Leiter gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa