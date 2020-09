Mann fährt mit 3,29 Promille und beschädigt Außenspiegel

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Haßloch Ein 61 Jahre alter Mann ist mit 3,29 Promille mit dem Auto im Landkreis Bad Dürkheim unterwegs gewesen. Wegen eines kleinen Unfalls flog er auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten wurden am Montag in Haßloch zu einem Unfallort gerufen, da der 61-Jährige mit seinem Auto den Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs beschädigt hatte.

Schnell merkten die Beamten, dass etwas nicht stimmte und machten einen Alkoholtest bei dem Unfallverursacher. Der Test habe einen Wert von 3,29 Promille ergeben. Der 61-Jährige sei zu einer Dienststelle gebracht worden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.