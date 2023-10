Raser Mann fährt mit 100 Stundenkilometern durch Ludwigshafen

Ludwigshafen · Ein 29-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag mit rund 100 Stundenkilometern durch Ludwigshafen gerast. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr er zudem außerorts bis zu 166 Stundenkilometer schnell - bei erlaubten 100. Bei einer Kontrolle stellten Polizeikräfte demnach außerdem gravierende Mängel am Auto fest.

12.10.2023, 10:46 Uhr

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Der Autofahrer sei den Beamten um kurz nach Mitternacht aufgefallen. Aufgrund der festgestellten Mängel entzogen sie ihm den Angaben zufolge die Betriebserlaubnis. Nun erwarte ihn eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten sowie eine Prüfung durch die Führerscheinstelle. © dpa-infocom, dpa:231012-99-536908/2

(dpa)