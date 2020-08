Mann entdeckt Leiche in See

Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Schifferstadt Ein Schwimmer hat in einem See eine Leiche entdeckt. Am frühen Sonntagnachmittag hatte der Mann einen Körper im Wasser des Niederwiesenweihers zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) treiben sehen, wie die Polizei mitteilte.

