Mann durch Stromschlag schwer verletzt

Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt auf einer Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Ein 48-jähriger Mann ist in Saarbrücken durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Am frühen Samstagmorgen habe der Mann unbefugt ein Firmengelände betreten und die Tür eines Transformatorenhäuschens geöffnet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Mann habe dann direkt vor dem Transformator gestanden und einen Stromschlag erlitten. Mit schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht demnach nicht. Eine Schadenshöhe, die durch den Produktionsausfall der Firma entstand, konnte die Polizei zunächst nicht beziffern.