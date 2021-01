Mann durch Schuss verletzt: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Saarwellingen Durch einen Schuss ist ein Mann in Saarwellingen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen und die mutmaßliche Waffe sichergestellt worden, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarland in Saarbrücken am Freitag.

