Worms Mann durch mehrere Messerstiche verletzt

Worms · Durch mehrere Messerstiche ist ein Mann in Worms verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellte sich ein Tatverdächtiger etwa eine Stunde später der Polizei. Der Verletzte schwebe nicht in Lebensgefahr.

14.12.2023 , 15:26 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Die Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt. Laut Mitteilung der Polizei stritten sich die beiden Männer am Dienstagabend. Daraufhin habe der 50-Jährige ein Messer gezogen und mehrfach auf den 33-Jährigen eingestochen. Der Verletzte konnte laut Polizei in einen Friseursalon flüchten. Er sei später im Krankenhaus operiert worden. Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen. Gegen ihn werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei habe seine Wohnung durchsucht und Tatkleidung sichergestellt. Das Messer wurde demnach noch nicht gefunden. © dpa-infocom, dpa:231214-99-298630/2

(dpa)