Mann durch Druckwelle in Wohnung leicht verletzt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bad Kreuznach Eine Druckwelle hat in Bad Kreuznach am Freitag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verwüstet und den Bewohner leicht verletzt. Ursache sei eine Verpuffung oder Explosion gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

