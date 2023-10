Notfälle Mann droht mit Schreckschusspistole und löst Großeinsatz aus

Ludwigshafen · Ein Mann soll in Ludwigshafen-Pfingstweide in eine Wohnung eingedrungen und mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht haben. Wegen der Waffe, die bei dem Vorfall am Donnerstagabend im Spiel war, suchten die Beamten die Wohnung mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften auf, wie die Polizei mitteilte.

27.10.2023, 07:24 Uhr

Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Beamten konnten die Lage vor Ort aber klären. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, wurde sichergestellt. Der 42-jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. © dpa-infocom, dpa:231027-99-721422/2

(dpa)