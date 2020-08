Mann droht mit Messer: Polizei stoppt ihn mit Taser

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Landstuhl Ein 38-Jähriger soll mehrere Menschen am Bahnhof in Landstuhl mit einem Messer bedroht haben. Außerdem habe er bei dem Vorfall am Montag gedroht, einen nahen Verwandten zu erstechen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

