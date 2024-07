Aus Zweitem Weltkrieg Mann bringt Tüte mit Handgranaten auf Polizeiwache

Ein 78-Jähriger hat in Mainz eine Einkaufstüte mit Handgranaten auf eine Polizeiwache gebracht. Beamte brachten die Fundstücke aus dem Zweiten Weltkrieg am Mittwoch aus dem Gebäude und sperrten den Bereich ab, wie die Polizei mitteilte. Experten des Landeskriminalamts (LKA) stuften die beiden Stabgranaten kurz darauf als ungefährlich ein. Der Enkel des Mannes habe die Granaten seinen Angaben zufolge in einem Waldstück nahe Mainz gefunden, hieß es. Der Entschärfdienst nahm die Granaten an sich, sie sollten zerstört werden.