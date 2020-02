Mann beschädigt Fahrzeuge: Zeugin fotografiert in flagranti

SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Koblenz Ein Mann hat in Koblenz gleich zehn geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Eine zufällig anwesende Zeugin fotografierte ihn dabei und brachte so die Polizei schnell auf die Spur des mutmaßlichen Täters. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit.



