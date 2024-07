Prozesse Mann bekommt wegen Mordes an Ex-Freundin lebenslang

Wegen Mordes an seiner früheren Lebensgefährtin hat das Landgericht Koblenz einen 35-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im vergangenen Dezember die 48-Jährige in der gemeinsamen Wohnung in Neuwied mit Hammerschlägen gegen den Hinterkopf und mehreren Messerstichen getötet hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.