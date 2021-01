Mann bei Unfall in Lastwagen eingeklemmt: Schwer verletzt

Ein Leuchtschild der Polizei weist auf einen Unfall hin. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Grafschaft Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 61 ist ein Lastwagenfahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige habe nach derzeitigem Ermittlungsstand am Dienstagmittag das Stauende hinter dem Kreuz Meckenheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen übersehen, teilte die Polizei mit.

