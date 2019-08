Mann bei Schweißarbeiten durch Stromschlag tödlich verletzt

Saarburg/Trier Ein Arbeiter ist am Mittwoch auf einer Baustelle in Saarburg (Kreis Trier-Saarburg) durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden. Der 30 Jahre alte Mann aus dem Saarland wurde zwar noch in ein Krankenhaus nach Trier gebracht, starb dort aber kurze Zeit später.

