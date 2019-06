Mann bei Brand eines Wohnmobils schwer verletzt

Irsch Ein 58 Jahre alter Mann ist beim Brand eines Wohnmobils in Irsch im Landkreis Trier-Saarburg schwer verletzt worden. Er wurde am Donnerstagabend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

