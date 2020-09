Mann bei Bauarbeiten im Saarland schwer verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Losheim am See Bei Arbeiten zur Errichtung einer Lagerhalle im nördlichen Saarland ist ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde am Samstagnachmittag im Losheimer Ortsteil Rimlingen von einem 700 Kilogramm schweren Stahlträger getroffen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

