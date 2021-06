Mann bedroht Sanitäter und Paar

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein aggressiver Mann hat in Kaiserslautern zunächst Sanitäter und dann ein Paar bedroht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Festnahme habe er am Mittwochabend seinen Kopf gegen einen Baum geschlagen und die Beamten beschimpft.