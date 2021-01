Mann bedroht Polizisten mit Messer

Ein Polizeiauto fährt unter Einsatz von Blaulicht und Sirene eine Straße entlang. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Pirmasens Ein 26-Jähriger hat in Pirmasens zwei Polizisten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, setzten die Beamten einen Taser - also ein Elektroschock-Gerät - gegen den Mann ein. Der 26-Jährige wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

