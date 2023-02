Worms : Mann bedroht Kneipengäste mit Messer

Worms Bei einer Auseinandersetzung rund um eine Kneipe in der Nähe des Wormser Hauptbahnhofs hat die Polizei zwei gewalttätige Männer festgenommen. In der Nacht zum Samstag hatte ein 27-Jähriger mit einem Messer in der Hand und einer Sturmhaube über dem Gesicht die Gaststätte betreten und die Anwesenden bedroht, wie die Polizei mitteilte.

Als sich eine Gruppe um den Angreifer auf die Straße begab, wurde eine Streife auf den Vorfall aufmerksam. Die Beamten zwangen den Mann mit gezogener Pistole zu Boden und nahmen ihn fest. Er hatte dem Anschein nach verschiedene Betäubungsmittel eingenommen, so dass eine Blutprobe genommen wurde.

Während des Polizeieinsatzes habe sich ein 32-jähriger Anwesender zunehmend aggressiver gegen die Beamten gezeigt und sie auch tätlich angegriffen. Die Polizisten hätten ihm Handschellen angelegt, wobei er oberflächliche Schürfwunden und einen Cut im Gesicht erlitten habe. Der Mann wurde ebenfalls zur Polizeiwache gebracht. Weitere Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

