Mann bedroht Kassiererin und Polizei mit Axt

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiauto. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Kaisersesch Ein offensichtlich psychisch kranker Mann hat in einer Tankstelle in Kaisersesch im Kreis Cochem-Zell eine Mitarbeiterin und Polizisten mit einem Beil bedroht. Ohne weitere Erklärung habe er am Freitagabend der Kassiererin gedroht, „sie und alles drum herum mit der Axt kaputt zu hauen, wenn sie nicht die Polizei verständigen würde“, teilte die Polizeiinspektion Cochem am Sonntagmorgen mit.

