Mann bedroht Jugendliche in Merzig mit Pistole

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Merzig Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in Merzig (Landkreis Merzig-Wadern) zwei Jugendliche mit einer Pistole bedroht. Die beiden Jugendlichen waren auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als sich der Mann zu ihnen umdrehte, aus dem Hosenbund die Waffe zog und auf die beiden richtete, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

