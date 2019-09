Mann aus Mainz stirbt bei Tauchunfall in Nordrhein-Westfalen

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv.

Brilon/Mainz Bei einem Tauchunfall in einem See in Nordrhein-Westfalen ist ein 53-jähriger Mann aus Mainz ums Leben gekommen. Das teilte die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis am Montag mit. Der Sporttaucher hatte demnach am Sonntag bei Brilon aus bislang ungeklärten Gründen Probleme beim Wiederaufstieg an die Wasseroberfläche.

