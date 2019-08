Mann aus Ludwigshafen ertrinkt beim Baden im Neckar

Heidelberg Beim Baden im Neckar ist ein 32-Jähriger ertrunken. Der Mann aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz war nach Polizeiangaben vom Montag am Vorabend von der Neckarwiese in Heidelberg ins Wasser gestiegen und nicht wieder aufgetaucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa