Mann attackiert Arzt mit Beil: Sicherungsverfahren beantragt

Landau Wegen eines Angriffs mit einem Beil auf einen Arzt hat die Staatsanwaltschaft Landau ein sogenanntes Sicherungsverfahren gegen einen 63-jährigen Mann beantragt. Ziel sei es, den Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen, teilte die Justiz in der pfälzischen Stadt am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa