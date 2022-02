Mangel an Lkw-Parkplätzen verschärft sich

Frankfurt/Kuddewörde Mehr als eine Million Lkw rollen täglich über Deutschlands Autobahnen - Tendenz steigend. Das verschärft den Mangel an Parkplätzen für die Fahrzeuge. „Bundesweit fehlen 30.000 Stellplätze, in fünf Jahren werden es voraussichtlich 40.000 sein“, sagte Thorsten Hölser vom Speditions- und Logistikverband Hessen/Rheinland-Pfalz.

Die Politik versuche zwar immer, diesem Mangelbedarf hinterherzukommen, es gebe aber keinen wirklichen Plan zum Abbau der Unterdeckung, sagte Hölser. „Das liegt aber nicht allein an der Bundes- oder Landespolitik“, betonte er. Wenn Parkplätze entstehen sollen, scheitere es oft am Widerstand der Kommunen und Anrainer. „Jeder will beim Onlineversandhändler bestellen und die Lieferung am nächsten Tag bekommen, aber keiner will Lkw sehen.“