Freizeit Mandelsymbol und Meditation: Licht-Konzert in Basilika

„Ich bin jemand, der immer aus den Orten heraus Sachen entwickelt, also immer ortsspezifisch“, erklärte der Künstler. Bei dem Projekt in Koblenz stehe die Mandorla-Form - also die Überschneidung zweier Kreise zu einer Mandelform - im Fokus. „Ich hab alles aus dem Symbol dieser Mandorla entwickelt“, sagte Bracke. „Das hat eine ganz tiefe meditative Stärke.“