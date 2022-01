Mandarinen: Buddhist versorgt hilflosen Senior in Tempel

Eine Mandarine ist zu sehen. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/Symbolbild

Losheim am See Wärme, Tee und Mandarinen: Ein hilfloser Altenheimbewohner hat in einem buddhistischen Tempel in Losheim am See Schutz vor der winterlichen Kälte gefunden. Ein Buddhist habe den als vermisst gemeldeten Mann am Mittwoch in seinem Tempel im Landkreis Merzig-Wadern so lange mit Mandarinen und Ingwertee versorgt, bis er von der Feuerwehr wieder in sein Wohnheim gebracht wurde, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der leicht bekleidete Mann hatte das Wohnheim in unbekannte Richtung verlassen und einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Suche endete schließlich damit, dass ein Feuerwehrmann an dem Tempel ein Foto des Gesuchten vorzeigte, auf dem der Buddhist seinen Gast erkannte.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-775311/2

(dpa)