Kreis Ahrweiler „Manche Ereignisse geschehen“: Ermittlungen eingestellt

Mannweiler präsentierte rund zwei Stunden lang die Ergebnisse der akribischen Ermittlungen. „Was sich wie ein roter Faden durch dieses Ermittlungsverfahren zieht, ist die rückblickende Erkenntnis, dass bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt die Rettung von mehr Menschen wahrscheinlicher gemacht hätten“, sagte er. Das Lagebild sei bis zuletzt unklar geblieben, weil die Flut so unvorstellbar gewesen sei. „Wir wissen nicht, was gewesen wäre, wenn. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn. Wir haben im Ermittlungsverfahren nie die Gewissheit erlangt, die in diesem Punkt nötig ist. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, weil vieles zuerst einmal so nachvollziehbar naheliegend erscheint.“