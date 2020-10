„Man findet“: Pilzsammler hoffen auf weitere Arten

Remagen/Hochspeyer Nach ergiebigen Regenfällen und einigen wärmeren Tagen werden Pilzsammler in rheinland-pfälzischen Wäldern nach Expertenansicht an einigen Stellen durchaus fündig. „Es gibt sehr viele Pilze im Moment - unter anderem viele Champignons“, sagte der Pilzsachverständige Helmut Kolar aus Koblenz der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnlich sieht es der Pilzsachverständige Frank Krajewski in Remagen am Rhein. „Man findet. Es hat geregnet“, sagte er. Für Hallimasche sei es zwar noch nicht soweit. „Aber wenn es nicht friert, kommen die wohl noch“, meinte Krajewski. Allerdings werde im Moment viel Holz gefällt. „Oft bedeutet das: Keine Bäume, keine Pilze. In einem Suchgebiet in der Eifel hat es einen solchen Einschlag gegeben - es macht gar keinen Sinn, da zu suchen.“