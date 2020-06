„Mamarazza“ Sayn-Wittgenstein besucht ihr Geburtsgeschenk

Bendorf-Sayn Die österreichische Fotografin „Mamarazza“ Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn hat coronabedingt erst ein halbes Jahr nach ihrem 100. Geburtstag ihr Geschenk in Deutschland besucht. „Kinder, ich kann es gar nicht glauben, jetzt habe ich wirklich ein eigenes Museum“, sagte sie im neugotischen Schloss in Bendorf-Sayn bei Koblenz, wie ihre Schwiegertochter Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Am 9. Dezember 2019 feierte Marianne zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ihren 100. Geburtstag. Sie lebt im österreichischen Fuschl und in München. Ihr Sohn Alexander und ihre Schwiegertochter Gabriela wohnen in Bendorf-Sayn. Hier befindet sich auch „Mamarazzas“ Archiv mit 300 000 Negativen aus etlichen Jahrzehnten.