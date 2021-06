Ministerpräsidentin Dreyer über Corona : „Es ist leider nicht vorbei“

Düsseldorf „Wir haben es gemeinsam in der Hand, ob es nach einem schönen Sommer auch einen guten Herbst und Winter geben wird.“

Nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist die Corona-Pandemie noch nicht überstanden. Vielmehr komme es weiter auf das Verhalten der Menschen an. „Es ist leider nicht vorbei, aber wir haben es gemeinsam in der Hand, ob es nach einem schönen Sommer auch einen guten Herbst und Winter geben wird“, sagte sie der „Rheinischen Post“ (Samstag) aus Düsseldorf. „Ich will betonten, dass auch jeder und jede Einzelne für sich und andere in der Verantwortung ist, Risiken zu vermeiden“, sagte Dreyer der Zeitung.