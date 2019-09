Malu Dreyer von Oktober an allein an SPD-Bundesspitze

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Foto: Jörg Halisch.

Mainz Nach dem krankheitsbedingten Rückzug von Manuela Schwesig von der SPD-Spitze wird Malu Dreyer die Partei von Oktober an für einige Wochen als alleinige kommissarische Vorsitzende führen. Der andere Co-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel wird wie geplant zum 1. Oktober seinen Posten als Arbeitsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit antreten, wie der SPD-Politiker am Dienstag in Mainz sagte.

Dreyer sagte, es seien dann nur noch wenige Wochen bis zum Bundesparteitag. Schäfer-Gümbel werde sie weiterhin ehrenamtlich unterstützen. Der Parteitag mit Wahl einer neuen Parteispitze ist vom 6. bis 8. Dezember in Berlin geplant.