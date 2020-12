Malu Dreyer ruft für 2021 zu Zuversicht auf

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in ihrer Neujahrsansprache dazu aufgerufen, den Herausforderungen der Corona-Pandemie mit Optimismus und Zuversicht zu trotzen. „Auch wenn noch harte Monate vor uns liegen, dürfen wir es nicht zulassen, dass Angst unser Leben beherrscht“, sagte die Regierungschefin laut einer vorab verbreiteten Mitteilung.

Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik sei das Miteinander so stark gefordert gewesen wie 2020, sagte Dreyer in ihrer Botschaft an die Menschen in Rheinland-Pfalz. „Noch nie haben wir so viel Zeit in der digitalen Welt verbracht.“ Die einschneidenden Corona-Maßnahmen machten viele Menschen einsam und gefährdeten wirtschaftliche Existenzen. Auch sei es bedrückend, dass in Rheinland-Pfalz mehr als 1300 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben seien.